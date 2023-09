Opnieuw minder metro's dit weekend door werkzaamheden station Zuid

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Zuidasdok

De aangepaste dienstregeling komt door de werkzaamheden rondom station Zuid. Daar is de gemeente, samen met het Rijk, druk bezig met het realiseren van de Zuidasdok: een megaproject waarbij onder andere de A10 wordt ondertunneld en station Zuid grondig wordt vernieuwd. Het project moet in 2036 volledig afgerond zijn.

De werkzaamheden hebben ook invloed op het autoverkeer. Sinds gisteravond is de A10 Zuid in de richting van Schiphol gedurende het hele weekend afgesloten. Vanaf knooppunt Amstel wordt al het verkeer omgeleid via de A9 of de A10 Noord. Automobilisten moeten rekening houden met een extra reistijd, oplopend tot een uur.