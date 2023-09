Marokkaanse Amsterdammers leven mee met slachtoffers aardbeving: "Gewoon tranen in mijn ogen"

Veel Marokkaanse Amsterdammers staan vandaag stil bij de slachtoffers die vannacht tijdens de aardbeving in Marokko vielen. Er zijn inmiddels al meer dan 1000 doden geteld en het aantal gewonden wordt op 1200 geschat. De ravage is groot. "Gewoon tranen in mijn ogen, het is voor die mensen heel erg en voor ons ook. Het is wereldwijd nieuws", vertelt een man aan AT5 op Plein '40-'45.

Veel Marokkaanse Amsterdammers staan vandaag stil bij de slachtoffers die vannacht tijdens de aardbeving in Marokko vielen. Er zijn inmiddels al meer dan 1000 doden geteld en het aantal gewonden wordt op 1200 geschat. De ravage is groot. "Gewoon tranen in mijn ogen, het is voor die mensen heel erg en voor ons ook. Het is wereldwijd nieuws", vertelt een man aan AT5 op Plein '40-'45.

De aardbeving in het zuiden van Marokko kende een kracht van 6,8 op de schaal van richter. Het is daarmee een van de meest dodelijke bevingen die het land de afgelopen eeuw heeft getroffen. De schade in het rampgebied is enorm en ook loopt het dodental ieder uur verder op.

"Het is in een berggebied in Atlas en in die buurt en in die bergen heel moeilijk bereikbaar", legt een man uit. "Veel Marokkanen uit Amsterdam komen uit het Noorden van Marokko. Ik heb daar geen familie zitten, maar het is natuurlijk vreselijk wat er is gebeurd, geen woorden voor eigenlijk."

'We zijn familie'

Ondanks dat veel Marokkaanse Amsterdammers geen familie hebben die in het rampgebied wonen, leven zij uiteraard mee met de Marokkaanse gemeenschap. "Ik ben geschrokken van wat er gebeurd is, die mensen hebben hulp nodig daar; levensmiddelen, eten, onderdak, medicatie", vertelt een man op leeftijd vanuit de El Oumma-moskee aan de Postjesweg. "We zijn allemaal familie, we zijn allemaal één", vult een ander aan.

Hulpacties

Morgenmiddag om 13.00 uur wordt er in Moskee Al Houda in Noord – in samenwerking met de moskee aan de Postjesweg – een bijeenkomst georganiseerd. Daar zal dan worden gekeken hoe er het beste hulp kan worden geboden aan de slachtoffers in Marokko.

Voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), hoopt dat er zo snel mogelijk een Giro555-actie in het leven wordt geroepen. FunX-dj Ouassima Tajmout is op eigen initiatief een inzamelingsactie gestart.