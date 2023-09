Marokkaanse gemeenschap aangeslagen door slachtoffers zware aardbeving Marokko, Rob Schrama boos over renovatie van drijvende tuinen in Oostelijk Havengebied en rondje centrum met Amélie Strens, de nieuwe stadsdeelvoorzitter Centrum. Dat en meer in het AT5 Nieuws van zaterdag 9 september, gepresenteerd door Cenk Karakaya.