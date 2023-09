Open Monumentendag: langs bij het kleurrijke huis van Frans Haks

Ieder jaar is in het tweede weekend van september Open Monumentendag. Vandaag en morgen doen er vijftig monumenten hun deuren open voor het publiek. AT5 ging langs bij het privéhuis van de flamboyante Frans Haks.

Het Medini Huis bevindt zich op de Recht Boomssloot 41. Het is zover bekend het enige interieur in Nederland van de Italiaanse architect en ontwerper Alessandro Mendini, behalve natuurlijk het Groninger Museum. Alessandro Mendini heeft ook het huis ontworpen voor zijn goede vriend, Frans Haks. Haks was van 1978 tot en met 1995 directeur van het Groninger Museum.

In groepjes van negen mogen de belangstellenden naar binnen en krijgen ze een korte rondleiding op de begane grond, wat rond de 75 vierkante meter is. De hoofdrol is een in de vloer verzonken badkuip, waar Haks zijn gasten vaak ontving, gezeten in de badkuip, die midden in de woonkamer staat. De buren klaagden regelmatig over de naakte mannen die te zien waren door de grote ruiten.

Frans Haks overleed in 2006. Nu woont er een Amerikaans stel, dat voor Open Monumentendag het huis openstelde voor het publiek.