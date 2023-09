Amsterdamse ultrarunner Boas bereikt Kiev: "Ik ben echt helemaal binnenstebuiten gekeerd"

De Amsterdamse Boas Kragtwijk, die in juli begon aan zijn hardlooptocht naar Kiev, heeft dit weekend de Oekraïense hoofdstad bereikt. Met zijn actie heeft hij vooralsnog ruim 57.000 euro opgehaald om ambulances naar het front in Oekraïne te kunnen sturen.

Bij het Onafhankelijkheidsmonument wachtte een grote groep Oekraïense supporters Boas op voor een warm onthaal. Ook stond daar de tweede ambulance klaar om naar het front te rijden. "Het was een superleuke en mooie laatste etappe. Honderden mensen renden met me mee naar de finish."

"Ik ben echt helemaal binnenstebuiten gekeerd, alles onder m'n navel doet het niet meer", laat een uitgeputte maar voldane Boas aan AT5 weten. "Op veel momenten leek het eindeloos, wat ook wel symbolisch is voor de oorlog hier in Oekraïne."

Schuilkelder

Samen met fotograaf Beau Tillie (23) en zijn coach Bram Vogels (35) heeft hij zich een jaar lang voorbereid. De tocht door onder andere Duitsland en Polen was niet zonder risico's. Zo belandde hij in Warschau een dag in het ziekenhuis, omdat hij last kreeg van verwardheid. "De dokter heeft gelukkig uitgesloten dat er niks ernstigs aan de hand was, maar dat was wel even eng."

Eenmaal in Oekraïne werd Boas voor het eerst geconfronteerd met de grillen van de oorlog. "Je ziet overal de littekens van de oorlog: bominslagen en kapotte gebouwen, maar tegelijk ook volle terrasjes en mensen die naar werk gaan. En vannacht werd de stad weer bestookt met drones en moesten we in de schuilkelder slapen", vertelt hij vanuit Kiev.

Ondanks dat het op veel momenten flink afzien was, heeft hij nooit aan opgeven gedacht: "Ik moest door, ik had het ook aan iedereen beloofd." Tijdens de tocht kreeg hij steeds meer support, vooral van Oekraïense dorpsbewoners. "Mensen boden ons opvang aan of liepen hele stukken met me mee."

Derde ambulance

Twee van de drie ambulances staan inmiddels aan het front, voor de derde wagen heeft Boas nog donaties nodig. "Ik hoop echt dat we het voor elkaar krijgen die ton te halen om de derde ambulance te kopen. Ik heb gezien wat voor impact één zo'n wagen kan maken."

De komende tijd neemt Boas, afgezien van meerdere interviews met (internationale) media, de nodige rust. "Ik wil nu een week lang slapen en lekker eten. Ik ben in totaal 20 kilo afgevallen, dus dat is ook wel nodig."