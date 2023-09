Amsterdammers starten inzamelingsacties voor hulp aan Marokko: "Donaties blijven maar komen"

Speelgoed, deodorant en eindeloos veel kleding. Een inzamelingsactie in Osdorp voor de aardbevingsslachtoffers in Marokko is enorm succesvol. Zo succesvol dat de organisatie zelfs een tijdelijke donatiestop heeft ingelast. Marokkaanse en islamitische organisaties voeren ondertussen overleg voor het coördineren van verschillende hulpinitiatieven.

"Je gaat toch niet alles zo in beeld brengen he?!" In de anders zo opgeruimde winkel van bruidsstyliste Siham in Osdorp, is nauwelijks een stukje vloer meer te zien. Alles is aan het zicht onttrokken door tassen en vuilniszakken vol kleding, shampooflessen, speelgoed en andere hulpgoederen voor de Marokkaanse aardbevingsslachtoffers.

Donatiestop

Siham en de andere vrijwilligers kunnen de constante stroom van gedoneerde spulletjes nauwelijks aan. "We hebben ook even een donatiestop", vertelt ze terwijl ze een dikke winterjas in een vuilniszak probeert te stoppen. "We richten ons nu op het sorteren. Dan hoeven ze dat in Marokko niet meer te doen."