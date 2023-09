Turborotonde in Lijnden op komst om files richting Nieuw-West te voorkomen

Tanay Bilgin, fractievertegenwoordiger van Forum voor Democratie, vroeg wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) donderdagavond of de huidige rotonde verbreed kan worden. Volgens hem staat het verkeer daar dagelijks vast.

"Daar zijn we zeker ook mee bezig, de rotonde wordt wel verbreed, samen met Haarlemmermeer", antwoordde wethouder Melanie van der Horst (Verkeer). Eerder nog was het plan om de rotonde niet te verbreden maar een kruispunt met stoplichten aan te leggen, maar Van der Horst bevestigde aan Bilgin dat dat plan gewijzigd is.

Broedende lepelaars

Al jaren klagen automobilisten die richting Nieuw-West rijden over de files rond de rotonde. De rotonde zou in 2021 al aangepakt worden, maar toen gooiden broedende lepelaars en de aanpak van de Lijnderbrug roet in het eten.

Het stadsdeel liet toen weten dat de rotonde in 2025 aangepakt zou worden, of dat nog steeds zo is of dat het werk vervroegd wordt is niet duidelijk.