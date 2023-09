Gewonde aangetroffen na melding schietpartij in Noord

De hulpdiensten werden rond 22.30 uur gealarmeerd. Een politiewoordvoerder laat weten dat er nog veel onduidelijk is. Het slachtoffer heeft een wond waarvan vermoed wordt dat het een schotwond is, maar of er daadwerkelijk geschoten is moet nog uit onderzoek blijken.

Ambulancepersoneel ging met een brancard de flat in, maar volgens omstanders kon het slachtoffer wel zelf naar de ambulance lopen. Hij zou in de ambulance hebben aangegeven dat hij niet naar het ziekenhuis gebracht wil worden.

Daarnaast werd er in de directe omgeving rond 23.15 uur iemand opgepakt. Of die aanhouding te maken had met de mogelijke schietpartij was vanavond nog onbekend.