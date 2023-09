Voorlopig laatste hete dag, vannacht onweersbuien verwacht

Vandaag is de temperatuur met zo'n 26 graden al een stuk lager dan het afgelopen weekend het geval was. Officieel zitten we daarmee nog wel in een hittegolf, want het is de achtste dag op rij dat het warmer dan 25 graden is. Van een hittegolf is sprake als het minimaal vijf dagen achter elkaar minstens zo warm is.

Vanaf morgen is die hittegolf wel verleden tijd. Daar komen vannacht korte tijd onweersbuien voor in de plaats. De buien trekken rond 23.00 uur via het zuiden Nederland binnen en bereiken een uur of vier later Amsterdam. Morgenavond kan het opnieuw gaan onweren, maar zeer waarschijnlijk trekken die buien nét niet over de stad heen.

Mogelijk glad

Omdat het lange tijd warm en droog is geweest, kunnen die regenbuien op de weg voor gladheid zorgen, waarschuwt Weeronline. Dat heeft te maken met de vuilresten, zoals stukjes rubber of olie, die zich in een periode van droog weer ophopen. Wanneer regen met die vuilresten mengt, kan er een gladde laag op het wegdek ontstaan.

Woensdag daalt de temperatuur waarschijnlijk verder naar 19 graden. Daarna wordt het weer langzaam warmer.