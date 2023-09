Heksen, experimenteel theater en dans: Amsterdam Fringe Festival 2023

Het Amsterdam Fringe Festival is weer te zien in de stad. Een mix van theater, performance en dans van opkomend talent op locaties door heel Amsterdam. AT5 neemt een kijkje bij de voorstellingen Suckerpunch in Frascati, Den Mi Wesu in het Bijlmer Parktheater en This is Definitely not a story about witches. Het festival duurt nog t/m 17 september.