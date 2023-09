video nl Wereldkampioenen roeien komen aan op Schiphol: "Een droom die is uitgekomen"

Met zes gouden en drie zilveren medailles is het afgelopen WK in Belgrado het meest succesvolle WK tot nu toe geweest voor Nederland. De kampioenes Tinka Offereins en Benthe Boonstra wonnen samen met Marloes Oldenburg en Hermijntje Drenth WK-goud in de vrouwen vier-zonder.

Vandaag landden de roeikampioenen op Schiphol en werden zij naast familie en vrienden door hun roeivereniging onthaald. "Eigenlijk voelt het heel normaal om wereldkampioen te zijn, maar ook heel tevreden, heel fijn; geweldig eigenlijk. Echt een droom die is uitgekomen", vertelt Offereins. Na alles te hebben gegeven op het WK, is het nu het einde van het seizoen. En of dat te merken is? Boonstra: "Je voelt het wel echt. Het is wel echt heel lang geweest, je merkt aan je lichaam dat je toe bent aan vakantie, eventjes roeivrij en geen verplichtingen."

Quote "Nu ineens zes keer goud, dat is wel echt heel bijzonder" Hermijntje Drenth

En die grote blijdschap, die blijft nog wel even. "Het is wel echt heel vet. Tot nu hadden we blijkbaar nog maar zeven keer WK-goud gewonnen. Vorig jaar ging het al heel goed met heel vaak zilver. Maar nu ineens zes keer goud, dat is wel echt heel bijzonder!", zegt Drenth met een grote glimlach.