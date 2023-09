Brand in stacaravan Meerkerkdreef, brandweerman raakt gewond tijdens blussen

Aan de Meerkerkdreef in Zuidoost is rond 22.15 uur vanavond een stacaravan in brand gevlogen. Tijdens de brand waren er geen mensen in de woning aanwezig, maar raakte wel een brandweerman gewond, nadat hij viel. "Hij is aanspreekbaar en het gaat goed met hem. Hij wordt op dit moment nagekeken in de ambulance", laat een woordvoerder van de brandweer weten.