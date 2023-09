Interieur café Rooie Nelis gesloopt: "Nieuwe eigenaar wil echte buurtkroeg maken"

Bouwvakkers zijn deze maand begonnen met de sloop van het interieur van het bekende café Rooie Nelis in de Jordaan. Er komt, zo vertellen buurtbewoners, een nieuw café voor in de plaats.

"Dat zijn restanten van Rooie Nelis, die daar heel lang heeft gezeten", zegt een buurtbewoner terwijl hij wijst naar een overvolle afvalcontainer. "Ik vind het heel erg, het is een monument eigenlijk. En ze slopen het."

Toch is een groot deel van de buurt juist blij dat er iets met het nu leegstaande pand gebeurt. Meerdere buurtbewoners hebben al met de nieuwe eigenaar gesproken. "Aardige man, hij heeft al twee cafés", zegt een overbuurvrouw. "Twee homozaken heeft hij. Hij wil nu een echte buurtkroeg ervan maken. Geen toeristenkroeg."

"Symphatieke mensen", zegt een andere buurtbewoner over de eigenaar en zijn gezin. "Dat hoop ik tenminste. Hij zegt, je krijgt een uitnodiging. Daar wacht ik dan maar op." Nog een andere buurtbewoner hoopt dat de kroeg snel open gaat. "Dan kan ik lekker een borreltje drinken en een hapje eten. Ik hou van gezelligheid. Gezellig doen met de mensen. Ja toch?"

Quote

Na het overlijden van beide eigenaren, Blonde Sien en Zwarte Gerrit, was het lange tijd onduidelijk wat er met het pand zou gebeuren. De SP wilde zelfs dat de gemeente zich zou inzetten om het café te behouden. Het is nog niet duidelijk wanneer de verbouwing afgerond is.