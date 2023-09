Financiële steun studentenvereniging L.A.N.X. stopgezet na misstanden bij dispuut

Aanleiding is een lijst met opdrachten waarmee eerstejaars tijdens een ontgroening van het dispuut Ares punten moesten verdienen in Roemenië. Op de lijst stonden onder meer de opdrachten 'regel een vluchteling' en 'naai een emmer in een steeg', waarbij emmer staat voor vrouw.

De studentenvereniging zou volgens de onderwijsinstellingen een veilig, sociaal vangnet moeten zijn voor nieuwe studenten. De universiteiten en hogeschool zeggen in een statement geschokt te zijn en het bedroevend te vinden dat dergelijke incidenten nog steeds plaatsvinden.

Cultuurverandering

"Het mag nooit zou zijn dat de (sociale) veiligheid van van mensen hierbij in het geding komt", aldus de onderwijsinstellingen.

Naast het stopzetten van de financiële steun doen de onderwijsinstellingen een dringend beroep op L.A.N.X. om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor een cultuurverandering. "Het is van het grootste belang dat dergelijk grensoverschrijdend gedrag nooit meer de ruimte krijgt om voor te komen."

Schaamte

Eerder besloot het bestuur van L.A.N.X. om het betreffende dispuut voor onbepaalde tijd te schorsen. In een statement op de website van de vereniging zegt het bestuur zich 'diep te schamen' voor de lijst met opdrachten.

Het is niet het eerste incident van wangedrag binnen Amsterdamse studentencorpora. Vorige zomer kwamen vier mannelijke leden van A.S.C./A.V.S.V. in opspraak nadat ze vrouwelijke leden in een speech 'sperma-emmers' noemden. Deze incidenten kwamen landelijk in het nieuws en wakkerden de discussie over cultuurverandering binnen studentenverenigingen opnieuw aan.