(Nieuwe) Straten van Amsterdam: de Camille Balystraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op een van de nieuwste plekken van de stad, namelijk het Centrumeiland op IJburg.

Tijdens Keti Koti in 2019 kondigde burgermeester Halsema aan dat de straten vernoemd zouden worden naar verzetshelden in de strijd tegen het Nederlandse kolonialisme en voorvechters voor inheemse culturen in de voormalige kolonies. Wie de gezichten achter deze nieuwe straatnamen zijn bespreken we met Evelyn. Zij is onderzoeker en gids bij The Black Archives. Ze legt uit wie deze mensen waren en waarom het zo belangrijk is dat juist zij deze vernoeming nu krijgen. “Je kunt je stem nu laten horen, maar vroeger werd je in de gevangenis gestopt. Het is belangrijk dat deze mensen daar nu toch een symbolisch herstel voor krijgen.”