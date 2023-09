College Amstelveen: "Alleen maar meer schulden voor Cobra Museum door lening Quote-miljonair"

Het Amstelveense college van burgemeester & wethouders vindt niet dat de lening van Quote-miljonair Marius Touwen de redding van het Cobra Museum betekent. "Met deze lening neemt de schuldenlast van het museum alleen maar toe en daarmee verslechtert de financiële positie verder", schrijft het college in een brief aan de raad.

Het museum zelf blies gisteren nog hoog van de toren in een persbericht waarin zij bekend maakte dat Quote-500-lid Marius Touwen kredietfaciliteit gaat verstrekken. Museumdirecteur Stefan van Raay zegt in dat bericht 'diep dankbaar te zijn voor de betrokkenheid van Touwen.'

"Zijn bijdrage stelt het voortbestaan van het museum veilig en stelt ons in staat om met hernieuwde vastberadenheid te werken aan de lange termijn”, aldus de museumdirecteur. Het college benadrukt in de raadsbrief dat er alleen sprake is van een lening en geen gift:

"Het is belangrijk om te realiseren dat met deze lening de schuldenlast van het museum alleen maar toeneemt en daarmee de financiële positie verder verslechtert. De jarenlange verliezen waarmee het museum te maken heeft, zijn met deze lening niet opgelost. Dat geldt ook voor de algemene reserves die inmiddels zijn uitgeput."

Het college houdt nog wel een slag om de arm, omdat de voorwaarden waaronder de lening is verstrekt nog niet bekend zijn. Het geld dat het Cobra van Touwen mag lenen, dekt het gat in de begroting aan het einde van dit jaar. Volgens het museum zou dat eerst 700.000 euro zijn, maar directeur Stefan van Raay zei vorige week tegen NH dat de vooruitzichten weer iets positiever zijn.