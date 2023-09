18-jarige Amsterdammer gewond na schietpartij in Hoorn

Bij een schietpartij aan de Rijnweg in Hoorn (nabij station Kersenboogerd) is afgelopen dinsdagavond een 18-jarige Amsterdammer gewond geraakt.

Dat meldt de politie aan NH. De schietpartij vond gisteravond rond 19.10 plaats. In eerste instantie was de melding dat het incident bij de Van Dedemstraat nabij station Hoorn had plaatsgevonden, maar dit bleek niet zo te zijn. Het slachtoffer heeft zich daarna per trein verplaatst. Hoe het nu met het hem gaat, is nog niet duidelijk.

De politie heeft met honden gespeurd rondom het station en in de wijk, maar kon op dat moment nog geen verdachten aanhouden. Van de voortvluchtige verdachten, beiden rond de 18 en 19 jaar, is wel een signalement bekend.

Het gaat om lichtgetinte jongens, tussen de 1,70 en 1,85 meter lang, en hebben kort, blond haar. Eén van de jongens droeg een felgeel trainingspak, blauw tasje en een zwarte pet. De ander droeg een zwart trainingspak met capuchon.

De politie is nu op zoek naar extra getuigen en camerabeelden, bijvoorbeeld van een dashcam of deurbelcamera.