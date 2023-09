Nederlands was een hobbel, maar Syrische Mohammad kan hier straks weer lesgeven

De Syrische Mohammad Alshikh (40) woont nu zes jaar in Nederland. In Syrië was hij leraar, maar omdat hij geen Nederlands spreekt kon hij dat hier niet voortzetten. Voor zogenoemde 'nieuwkomersleerkrachten' hebben nieuwkomersscholen en de UvA sinds een jaar een project om hen bij te scholen. Het traject heeft inmiddels al veertig deelnemers, waardoor ook leraren uit andere landen straks hier voor de klas kunnen staan: "Ik ben zó blij dat ik weer les kan geven."

AT5

"Ik heb drie jaar van mijn leven weggegooid", vertelt Mohammad. In Syrië en Saoedi-Arabië was hij meer dan tien jaar lang docent, maar in 2018 vluchtte hij naar Nederland. "Ik kon niet goed genoeg Nederlands om hier opnieuw als leraar aan de slag te mogen." En dus moest hij tegen zijn zin in in restaurants en als koerier werken. "Dat was helemaal niets voor mij, ik heb drie jaar van mijn leven weggegooid eigenlijk." Hij werd er niet gelukkig van, maar de kans om leraar te worden leek heel ver weg. Totdat de nieuwkomersscholen in Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (UvA) vorig jaar de handen ineen sloegen. In november begon een traject om nieuwkomersdocenten als Mohammad bij te scholen: Nederlandse les en meelopen op nieuwkomersscholen om na een tijd zelf als Amsterdamse leraar aan de slag te kunnen.

Quote "Het is voor kinderen fijn om in mij eenzelfde verhaal te zien, daar ben ik trots op" Mohammad Alshikh - nieuwkomersleraar

"Met dit initiatief willen we meer bevoegde leerkrachten toevoegen aan de stad, in plaats van vissen uit een lege vijver", aldus projectleider Natasja Ouwens. Op dit moment moeten veel leerkrachten die in het reguliere basisonderwijs worden ingezet de plekken op nieuwkomersscholen invullen. "Op deze manier geven we mensen een kans om weer hun eigen vak uit te oefenen." Het begon toen veel Oekraïense leerlingen en daarmee leerkrachten naar Nederland kwamen. Nadat zij een tijd in het Oekraïens scholing kregen, werd het tijd om dit naar het Nederlands te veranderen. "En dan merk je dat er nog veel meer mensen les willen en kunnen geven die uit andere landen komen." Begrip van leerlingen en ouders Het lerarentekort kan er dus enigszins van worden gedicht, maar het heeft volgens Ouwens meer voordelen. "Het is ook heel fijn voor kinderen en ouders als er iemand voor de klas staat die je begrijpt." Mohammad praat met vooral ouders over het nieuw zijn op een school en in een stad: "Ouders komen hier met veel stress. Als ze merken dat ik Arabisch spreek dan zijn ze zo opgelucht."

Om het Nederlands van de kinderen zo goed mogelijk te krijgen staat Mohammad altijd naast een andere leerkracht: "Ik ben natuurlijk ook nog de taal aan het leren." De kinderen in de klas van Mohammad zijn blij met hem: "Als de juf vraagt hoe je weekend was, dan staat de meester vaak als eerst op", vertelt een meisje dat inmiddels bijna twee jaar in Nederland is. Het geeft haar een fijn gevoel dat zelfs de meester nog aan het leren is. Waar je de kinderen vooral Nederlands hoort spreken, hoor je zo nu en dan ook een kort gesprekje in het Arabisch als een van de kinderen het niet begrijpt: "Dan kan de meester het vertalen." Waar nu veertig leerkrachten aan dit project meedoen, hoopt Ouwens op meer. Het afgelopen jaar kwamen de deelnemers via verschillende wegen op de meeloopplekken af. Vanaf nu wil Ouwens ook actief gaan werven: "Er zijn zo veel bekwame mensen die we nu missen." Vanaf februari hoopt ze een nieuwe lichting te kunnen laten beginnen.