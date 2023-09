Marianne vreest dat haar bestelauto straks de stad niet meer in mag: "Maar ik ben geen bedrijf!"

Ze is woest en compleet verrast door de brieven. "Ik ben in mei 2022 speciaal overgestapt naar een bestelauto benzine, in plaats van diesel", legt ze uit. "Dan krijg ik nu iets meer dan een jaar later een brief dat ik weer aan de bak mag. Mijn spaarcentjes zijn eenmalig en ik heb nu geen reserve meer. Dit is wat ik kon doen." Overstappen op een elektrische auto was namelijk niet mogelijk met haar budget en ze dacht voor de komende jaren met een benzineauto niet in de problemen te raken.

Fysieke problemen

De bestelauto is van grote waarde voor haar. "Ik heb problemen met mijn knieën en voeten", geeft Van Steekelenburg aan. "Nu hinkepink ik en soms loop ik normaal. Maar ik heb gewoon heel veel pijn in mijn voeten en het is progressief. Dus ik weet dat ik binnen een half jaar grote problemen ga krijgen met mijn mobiliteit."