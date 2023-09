Elythé, Art for Impact en De Boshalte genomineerd voor Omarmprijs

De Omarmprijs zet initiatieven in het zonnetje die zich inzetten tegen kansenongelijkheid en armoede. De prijs wordt op 17 oktober uitgereikt in Podium Mozaïek. Wij stellen vandaag de eerste drie genomineerden aan je voor: Elythé, Art for Impact en De Boshalte.

AT5

Volgens de Armoedemonitor 2021 leeft 16,6% van de Amsterdammers met een laag inkomen. Dit is zes procent meer dan in de rest van het land. Er zijn veel initiatieven in de stad die zich inzetten tegen armoede. Zoals de buurtwinkel Elythé by Petra. In de winkel verkoopt Petra Vermazen spulletjes van buurtbewoners, zonder winstoogmerk. "Op elk artikel staat een nummer en als ik die verkocht heb gaat het geld in een envelop. Door het nummer weet ik van wie het is en krijgt die persoon het volledige bedrag terug". Buurtbewoonster Ans maakt hier graag gebruik van en brengt een vaas naar het winkeltje van Petra. "Dan heb ik zelf ook weer wat geld om uit te geven." Ook maakt Petra graag een praatje met de klanten onder het genot van een kopje koffie. Toch deelt Ans niet alles met Petra: "Ik kan m'n ei kwijt. Maar ja, ik laat niet het achterste van mijn tong zien. Dat doet ik niet".

Petra en Ans

Art for Impact Bij Art for Impact werkt het jonge kunstenaarsduo Pablo Cantatore en Antonius Janssen aan projecten om de stad schoner en veiliger te maken. De invoering van statiegeld op aluminium blikjes levert veel afvalproblemen op. Prullenbakken worden omgekeerd door statiegeldzoekers. Cantatore en Janssen constateerden dit probleem in het Westerpark en wilden hier iets aan veranderen. "We zijn in gesprek gegaan met de daklozen die hier ook vaak komen en kregen toen het idee om de afvalstromen in de prullenbak te scheiden, zodat het makkelijker wordt om flesjes en blikjes te verzamelen", legt Antonius uit. Dit resulteerde in de Bottle-up afvalbak.

Quote "We hopen dat dakloze mensen zich hierdoor meer verbonden voelen met de samenleving" Pablo Cantatore - Art for Impact

Naast het doneren van flessen en blikjes heeft het afvalsysteem nog een andere belangrijke functie. "We hopen dat dakloze mensen zich meer verbonden voelen met de samenleving", zegt Cantatore. We willen ervoor zorgen dat dakloze mensen met meer respect worden behandeld."

De Boshalte De Boshalte bij het Amsterdamse Bos staat bekend als kiosk en fietsverhuurbedrijf. Initiatiefnemer Stefanie Caton begon een leer/werk project voor mensen die wat moeilijker een baan kunnen krijgen. "Ik wilde graag een buurtplek creëren waar iedereen kan komen en zich prettig voelt.'' Ook wilde Stefanie mensen opnemen in haar team die naast de maatschappij staan.

Quote "Ik wilde een buurtplek creëren waar iedereen kan komen en zich prettig voelt'' Stefanie Caton - initiatiefnemer

Henk werkt bij de Boshalte

Deelnemers kunnen werken in de horeca, bij de taarten-bakkerij of bij de fietsreparatie. Een van de deelnemers is Henk. "Voordat ik hier aan het werk ging, was mijn leven zwaar achteruit gegaan. Ik was coffeeshop verslaafd en had geen werk. Nu ik hier aan het werk ben kan ik makkelijk afbouwen met het blowen en gezonder leven".

Wie de Omarmprijs wint is te zien op 17 oktober op AT5 en AT5.nl.