In Zuidoost komen huizen van bamboe en hout: "Beton groeit niet. Hout wel"

In Amsterdam Zuidoost zijn ze druk bezig met het bouwen van betaalbare woningen gemaakt van bamboe en hout, het nieuwbouwproject Switi. Dit project is een belangrijk voorbeeld van bouwen met natuurlijke materialen. Projectontwikkelaar Edward Zevenbergen en aannemer Martijn van Toor vertellen aan Bouw Woon Leef hoe het met het project staat.

Er is steeds meer behoefte aan biobased bouwen. Zo heeft het kabinet vanaf 2023 geld beschikbaar gesteld voor een meer groene manier van bouwen. Ook projectontwikkelaar Zevenbergen benadrukt dat het bouwen met materialen afkomstig uit de natuur belangrijk is. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst: "Dan kunnen mijn kinderen en ook hun kinderen op een normale manier verder leven."

In een eerdere Bouw Woon Leef liet Zevenbergen al weten hoe uniek het nieuwbouwproject Switi is. Toen stond hij nog voor een lege vlakte. Nu wordt er druk gebouwd.

Naast dat bijna het gehele project uit houten onderdelen bestaat, wordt het ook volledig voorbereid in de fabriek. Dit tweede wordt ook wel modulair bouwen genoemd.

In de fabriek worden deze houten onderdelen gemaakt en vervolgens op de bouwplaats in Zuidoost in elkaar gezet. "Het zijn eigenlijk gewoon LEGO-steentjes die je op elkaar stapelt," verklaard Zevenbergen. Voordelen aan deze nieuwe manier van bouwen is dat het veel efficiënter en sneller is op de bouwplaats.