Burgemeester Halsema ontvangt petitie tegen komst erotisch centrum, bestelauto's in privébezit mogen vanaf 1 januari de stad niet in en een Syrische leraar leert Nederlands in een nieuwkomerstraject en kan weer lesgeven. Dat en meer in het AT5 nieuws van donderdag 14 september, gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.