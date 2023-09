Politiehelikopter cirkelt boven Diemerbos na steekpartij

Bij een steekpartij in het Diemerbos is iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 21.30 uur. Het slachtoffer raakte lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis, zo laat de politie weten.

Waar in het Diemerbos de steekpartij precies plaatsvond, is nog niet duidelijk. Nadat het slachtoffer werd gestoken, is hij nog een stuk verder gelopen.

De verdachte is gevlucht. De politie zocht met onder andere met een politiehelikopter naar hem of haar. Het is niet duidelijk wat de toedracht van de steekpartij is.