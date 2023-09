Heen en Weer #2: van influencer tot Canta-chauffeur

Nemi Dupuis is sinds begin dit jaar chauffeur bij Stichting Heen en Weer Centrum. Ze is met haar 33 jaar relatief jong tussen de andere oudere vrijwilligers. Naar eigen zeggen is ze dit werk gaan doen om de buurt beter te leren kennen en haar wereld wat te verbreden.

Aflevering 2 van de miniserie 'Heen en Weer' toont ons Nemi, wiens recente verleden haaks staat op haar huidige leven. Ze was kortgeleden nog influencer op Instagram en had meer dan 100.000 volgers. "Ik was elke dag aan het nadenken over welke foto’s ik moest posten, hoe ik de foto’s moest maken en welke samenwerkingen met welke merken ik kon opzetten.' Maar Nemi vond het influencen helemaal niet zo leuk, het was een idee van haar ex-vriend om het te gaan doen. "Uiteindelijk was ik in die tijd door het werk vaak alleen en ik miste mensen om mij heen."

Hoe ironisch het ook moge zijn, met 100.000 volgers voelde Nemi zich vaak alleen. In de Canta van Heen en Weer is dat helemaal anders. "Misschien ben ik daarom juist dit gaan doen, om mensen te ontmoeten. Ik vind het sowieso fijn om eventjes met mensen bezig te kunnen zijn die ik niet elke dag tegenkom, om even uit mijn eigen bubbel te stappen." Zelf zou ze het andere jonge mensen aanraden om vrijwilligerswerk voor Heen en Weer te gaan doen. "Ik merk dat het omgekeerde ook waar is. Mensen vinden het ook fijn om, als ik ze chauffeur, even in contact te zijn met iemand die jonger is dan zijzelf." De miniserie ‘Heen en Weer’ is onderdeel van het programma Damsko. Check hier de vorige afleveringen.