Kale & Kokkie houden de hoop levend: "Twente, Marseille en Feyenoord, kom maar op"

Zou trainer Maurice Steijn al een beetje zijn opgeschoten met zijn puzzel voor het systeem en de basisopstelling van Ajax? Er is geen tijd meer te verliezen, want er komen nogal wat zware potjes aan. Zondag Twente uit, daarna Marseille en Feyenoord. Gelukkig zijn Kale & Kokkie weer compleet en zijn ze prima op elkaar ingespeeld. Kale: "De meeste spelers hebben elkaar donderdag voor het eerst weer gezien." Kokkie: "Ze mogen wel opnieuw een voorstelrondje doen."

