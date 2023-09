20 kilometer wandelen van de Dam naar Zaandam? Kinderspel voor 90-jarige Corry

Tienduizenden wandelaars verschenen vanmorgen aan de start van de 23e editie van de Dam tot Dam wandeltocht. In tegenstelling tot de reguliere loop die morgen op de Prins Hendrikkade start, begint deze tocht wél op de Dam. Ook de 90-jarige Corry was van de partij. Zij sleepte vandaag haar negende medaille in de wacht: "Ik wandel elke dag."

20, 27 en 42 kilometer. Dat zijn de afstanden die de deelnemers vanaf de Dam konden lopen vandaag. Een alternatieve route van 10 kilometer startte in Zaandam. Corry Andriessen en haar vaste wandelmaatje Ben Scheeper liepen eerder al eens de 42 kilometer, maar gingen vandaag voor de 20. "42 was wel een heel end hoor", vertelt ze.

Waar Corry waarschijnlijk de oudste deelnemer is van het evenement, spreken we ook met een piepjonge deelnemer. Op de vraag of ze ook voor de twintig kilometer ging, zegt de 8-jarige: "Tuurlijk, we gaan ervoor."

Positief denken en een roseetje

Corry en Ben hebben elkaar ontmoet op een wandelclub in Ouderkerk aan de Amstel. Corry kwam 25 jaar geleden bij de club toen haar man overleed. "Mijn man overleed en ik dacht wat nu. Ik kan geraniums gaan kopen en erachter gaan zitten, maar daar had ik geen zin in. Toen ben ik gaan wandelen."