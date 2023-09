Baantjer-actrice Wimie Wilhelm op 62-jarige leeftijd overleden

De Amsterdamse actrice Wimie Wilhelm is vandaag op 62-jarige leeftijd overleden. Ze was onder meer bekend door haar rol in de serie Baantjer.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Naast Baantjer was ze ook te zien in tv-series als Gooische Vrouwen, Toren C, Flikken Maastricht en bioscoopfilms als Zwartboek, Kruimeltje en Antonia en in bioscoopfilms als Zwartboek, Kruimeltje en Missing Link.

"Met het overlijden van Wimie verliezen we een bijzondere vrouw met een groot hart, waarin plaats was voor iedereen", laat haar agentschap weten. "Ze was betrokken, aanwezig en uitgesproken. Met haar enorme gevoel voor humor, kenmerkende lage hese stemgeluid en bulderende lach is ze onvergetelijk. Wimie was geliefd door velen en zal ongelooflijk gemist worden."