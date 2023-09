Zoekactie naar mogelijk vermiste zwemmer in Gaasperplas

De politie houdt vanochtend een zoekactie naar een mogelijk vermiste zwemmer in de Gaasperplas. De kleding van de man is nabij de plas aangetroffen.

Een omstander zag gistermiddag dat een man zich klaarmaakte om een duik te nemen in de plas. Volgens de politie raadde de omstander de man af om dit te doen vanwege de temperatuur van het water. De man zou daarna toch de plas zijn ingegaan.

Enige tijd later werd de kleding van de man op de oever aangetroffen. "Het is voor ons onduidelijk wat er met de man is gebeurd. Misschien is hij op een andere plek weer uit het water gekomen, maar dat is onduidelijk."