Mathew Kimeli wint 37e Damloop, Agnes Keino snelste vrouw

Mathew Kimeli heeft de 37e editie van de Dam tot Damloop op zijn naam geschreven. Hij kwam na 45 minuten en 18 seconden over de streep. Bij de vrouwen won Agnes Keino. De atlete uit Kenia kwam na 52 minuten en 20 seconden over de finish op de Peperstraat.

De start van de Damloop was 200 meter verplaatst op de Prins Hendrikkade richting de IJtunnel. De kopgroep van de vrouwen viel in die tunnel al uiteen. Daar liepen onder meer de gedoodverfde winnares Almaz Ayana en Diane van Es bij. Richard Douma kon tot ongeveer vijf kilometer de kopgroep (14.08) bij de mannen bijbenen, maar moest daarna snel lossen.

In de slotfase van de race liep Kimeli zijn concurrent aan gort en kwam hij als snelste over de streep. Bij de vrouwen was de verrassende winnares Agnes Keino en niet Ayana. Zij moest voor de finish lossen.

Snelste Nederlander

De snelste Nederlandse atleet was Khalid Choukoud. De Hagenees kwam na 46 minuten en 46 seconden over de streep. Choukoud was zeer emotioneel na zijn finish wegens de aardbeving in Marokko. Diane van Es was de snelste Nederlandse vrouw.