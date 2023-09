Kijk hier de mooiste momenten van de Dam tot Damloop 2023 terug

Vanaf de Prins Hendrikkade startte de loop met een afstand van tien Engelse mijl, omgerekend 16,1 kilometer. Via de IJtunnel kwamen de lopers aan in Noord, waar ze de weg naar Zaandam voortzetten en aankwamen in de Peperstraat in Zaandam.

Om 10.19 gingen de atleten van start en 45 minuten en 18 seconden later kwam Mathew Kimeli als eerste over de streep. Bij de vrouwen won Agnes Keino. De atlete uit Kenia kwam na 52 minuten en 20 seconden over de finish op de Peperstraat.

Maar het evenement gaat natuurlijk ook vooral om gezelligheid. Zo gaan er elk jaar ook duizenden recreanten van start, zoals Toon. Hij heeft alle 37 edities meegelopen: "We zijn met ongeveer 38 mensen die alles hebben gelopen. De oudste is 86."

Hoge temperaturen

In verband met de hoge temperaturen die waren voorspeld, startte de Dam tot Damloop een uur later dan normaal. In een poging te voorkomen dat lopers oververhit raakten, werden de tijdmetingen geschrapt, om te ontmoedigen dat deelnemers te hard gaan lopen. Daarnaast waren er extra drinkposten en koelbaden langs het parcours geplaatst.

Volgens de organisatie waren er wel een aantal deelnemers met verschijnselen van oververhitting langs de EHBO gegaan. Maar uiteindelijk viel het met de hitte toch mee: "De Dam tot Damloop is tot nu toe heel rustig verlopen", aldus de organisatie.

In totaal hebben er bij het hoofdonderdeel zo'n 30 duizend mensen meegedaan.