Ajax-trainer Steijn na het pijnlijke verlies tegen Twente: "Vandaag een slechte beurt gemaakt"

Na vijf wedstrijden bungelt Ajax rond in het rechterrijtje van de Eredivisie. De 3-1 nederlaag tegen FC Twente is extra pijnlijk, omdat Ajax een zware week wacht. Het zwakke vertoon van Ajax legde een hoop tekortkomingen van de Amsterdammers bloot. "Daar schaam ik me wel voor", zegt trainer Maurice Steijn na afloop.

Het ging op bezoek bij FC Twente in het eerste kwartier al helemaal fout. Manfred Ugalde en Sem Steijn zetten Ajax al op een vroege 2-0-achterstand. "We moeten gewoon die bal weg schieten, we staan niet te dekken en een verdediger glijdt uit", zegt Steijn. Maar de Ajax-trainer blijft hoopvol na het slechte vertoon van de Amsterdammers. "We kunnen er zeker muziek van maken, alleen hebben we vandaag een heel slechte beurt gemaakt. We gingen hier met een goed gevoel naartoe, want we hebben twee prima trainingsdagen achter de rug. Waar we met deze ploeg het meest mee aan de slag moeten, is het winnen van de duels en knokken voor elkaar. Als die basis er is, moet de rest ook snel, dat is duidelijk."

Nieuwe aanwinsten

Vergeleken met vorig seizoen stonden met Borna Sosa, Josip Sutalo, Sivert Mannsverk, Benjamin Tahirovic en Chuba Akpom liefst vijf nieuwelingen aan de aftrap bij Ajax. "Ik kan het verklaren. Het heeft echt gewoon nog even tijd nodig", zegt Steijn over het feit dat de spelers nog niet perfect op elkaar zijn ingespeeld. "We hebben pas twee keer met een complete selectie getraind." Maar ook de indivudele klasse druipt er nog niet af bij veel nieuwe aanwinsten.

Een voorbeeld daarvan is de nieuwe nummer 10 Akpom, de topscorer van het Championship van afgelopen seizoen (28 goals) kwam nauwelijks in het spel voor. ''Het was nog even zoeken aan die rechterkant, want ik wil Berghuis graag op 10 hebben om het voetbal in de ploeg te krijgen", vertelt Steijn. "Dat heb je vandaag ook gezien. Zodra hij zich met het elftal ging bemoeien en in het spel betrokken werd, gingen we voetballen. Dus dat is voor mij de discussie niet. We hadden gehoopt dat het beter zou lukken vandaag met Akpom, die eigenlijk als een soort tweede spits moest spelen. Maar daar kwam-ie te weinig."

Nog geen grote zorgen

Keeper Jay Gorter hekelde na afloop het hoge aantal kansen dat Ajax telkens te verwerken krijgt. "We geven meer weg dan we creëren." Gorter krijgt de vraag of Ajax 'diep in de problemen zit', maar daar is nog geen sprake van, vindt de keeper van Ajax. "Diep in de problemen vind ik overdreven. We hebben tijd nodig en moeten hard werken. Ik vind het nog te vroeg om te zeggen dat we diep in de problemen zitten. We moeten gaan presteren, dat is zeker waar."

Na vier wedstrijden staat Ajax op een teleurstellende twaalfde plek met slechts vijf punten. Alleen in de eerste speelronde wisten ze te winnen, maar vervolgens speelde landskampioen van 2022 gelijk tegen Excelsior (2-2) en Fortuna Sittard (0-0). Tegen FC Twente moesten ze de eerste nederlaag van het seizoen incasseren.

Aanstaande donderdag speelt Ajax de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Olympique Marseille komt dan op bezoek in de Johan Cruijff Arena.