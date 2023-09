Manodj B. in cassatie tegen straf voor doodsteken van Sumanta Bansi

Manodj B. (43) stapt naar de Hoge Raad om zijn veroordeling aan te vechten. Dat zegt zijn advocaat Theo Hiddema tegen NH Nieuws. Vorige week werd de 43-jarige Horinees ook in hoger beroep tot 15 jaar cel veroordeeld voor het doodsteken van Sumanta Bansi. De vrouw met wie hij een geheime verhouding had, en die zwanger van hem was.

Op 18 februari 2018 kregen de twee ruzie met elkaar. Volgens Manodj B. over geld dat zij van hem zou hebben gestolen. Over wat er daarna gebeurde verschillen de meningen. B. stelde dat het Sumanta (22) was die een mes pakte en daarmee vlak langs zijn lichaam zwaaide. Tijdens een worsteling weet hij het mes te bemachtigen en steekt haar neer. Uit zelfverdediging, zo zei hij.

Een verhaal wat er bij het Openbaar Ministerie niet ingaat. En ook de voorzitter van het gerechtshof in Amsterdam noemt de verklaring ongeloofwaardig. "Hij vertelde dat zij het mes in handen had en in een worsteling haar per ongeluk stak. Dat zij meerdere steekwonden heeft, maakt dat verhaal zeer onwaarschijnlijk. Ook loog hij eerder in zijn verklaringen en dat maakt hem onbetrouwbaar."

B. werd daarom ook in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel vanwege doodslag. Al gelijk na de uitspraak had advocaat Theo Hiddema zijn twijfels over het vonnis. "Je kan niet na een straf van 15 jaar zeggen: laat maar zitten. Mijn cliënt zegt dat het zelfverdediging is, dus dan moet je wel doorgaan."

Twijfels over technisch oordeel gerechtshof

Inmiddels heeft hij de zaak met B. en zijn cassatie-specialist Gerard Spong besproken, en zijn ze tot de conclusie gekomen naar de Hoge Raad te stappen. Die oordeelt niet inhoudelijk meer over de zaak, maar kijkt alleen of het het recht goed is toegepast.

En daarin ziet de advocaat mogelijkheden. Volgens het hof is er voldoende technisch bewijs dat er geen sprake kan zijn van een worsteling, waarbij B. uit zelfverdediging heeft gestoken. Maar Hiddema betwijfelt of er technisch wel goed naar het bewijs is gekeken.

Familie Sumanta geschokt door cassatie

De familie van Sumanta reageert geschokt dat B. in cassatie gaat. Zij waren sowieso al teleurgesteld dat hij niet voor moord werd veroordeeld, en vonden de straf te laag. Zij hoopten desondanks vijf jaar na haar dood een vorm van rust te vinden. "Hij is een moordenaar, maar we moeten ons er nu bij neerleggen. Wat moeten we anders?", aldus moeder Sharmila Nanda na de uitspraak.

"Dit is vreselijk voor de familie", reageert hun advocaat Maartje Schaap. "Nu is de zaak nog niet definitief en kunnen zij nog niet verder." Het is nog niet bekend wanneer de zaak bij de Hoge Raad wordt behandeld.