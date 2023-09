Kale en Kokkie maken zich ernstige zorgen: "Ajax is doodziek, er moet heel snel een dokter komen"

Het zijn barre tijden om Ajaxfan te zijn en dat is te merken aan ras-Ajacieden Kale en Kokkie. Het is een aflevering met irritatie, woede, emotie, kritiek, maar vooral ongeloof over hoe het op dit moment gaat. "Ajax is dood,- en doodziek en er moet zo snel mogelijk een dokter komen."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Kale wil eigenlijk niets zeggen over de wedstrijd van gisteren, maar kan het toch niet laten. "Je bent aan alle kanten gedeclasseerd. Een ander woord heb je er niet voor. Het was niet om aan te gluren. Het is onze club hé, ik kan er bijna echt geëmotioneerd van raken."

De huidige vorm van Ajax is geen verrassing voor Kale en Kokkie. "We roepen al maanden dat het de foute kant opgaat", vertelt Kokkie. "Elke boerenlul had deze puinhoop zien aankomen. Vanwege de simpele reden dat je vier weken geleden nog niet eens een complete selectie had."

Kale voegt toe: "De puinhoop van de club zit in alle lagen. Van de raad van commissarissen tot en met de trainer op dit moment." En dan is er nog iets. Het ontbreekt volgens de twee op dit moment aan voldoende Ajax-dna in de club. "We hebben te maken met mensen die niets, maar dan ook niets met Ajax hebben", zegt Kale.

Zware week

Toch heeft Kale hoop. "Maar dan moet Alex Kroes als de sodemieter deze kant opkomen." Kokkie vult aan: "Die had allang deze kant op moeten komen. Het is gewoon duidelijk dat alles bij Ajax omlaag is gegaan vanaf het moment dat Overmars weg is."

Na vier wedstrijden staat Ajax op een teleurstellende twaalfde plek met slechts vijf punten. Aanstaande donderdag speelt Ajax de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Olympique Marseille komt dan op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Dat het een zware week zal worden voor Ajax is een understatement, want na Marseille komt Feyenoord op zondag naar de Arena.