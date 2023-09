Zij-instromers om lerarentekort te verhelpen: "Ik kwam binnen en dacht, dit is wat ik wil doen"

Het schooljaar is al in volle gang. Veel Amsterdamse schoolbesturen hebben geprobeerd om alle klassen van leraren te voorzien, maar merken dat het lerarentekort gelijk is aan afgelopen schooljaar. Daarom wil de gemeente het onderwijs aantrekkelijker maken voor onder andere zij-instromers. Desirée van den Anker is zij-instromer. In Amsterdam Informeert lopen we met haar mee en vertelt zij hoe het is om voor de klas te staan.

Van den Anker had eerst een kantoorbaan, maar ze wilde liever tegenover mensen zitten dan tegenover een computer. Ze besloot een tweejarige Pabo opleiding te volgen. "Wekelijks een avond of overdag heb je les en de rest moet je zelf inplannen en lezen. Maar het meeste leer je natuurlijk in de praktijk door voor de klas te staan."

Leerlingen van Desirée van den Anker - AT5

Enthousiast Het werken op school bevalt Van den Anker goed. "Ik kwam hier binnen en ik dacht: dit is het. Ik vind het zo leuk, dit is wat ik wil doen. Ik heb hele leuke collega's die altijd klaar staan met een tip en de kinderen zijn super lief en leuk." Dat is wederzijds. Haar leerlingen zijn ook enthousiast over haar. "Ze is heel leuk en grappig", zeggen twee meisjes. Schooldirecteur Doanh Doanh Truong is blij met zij-instromers. "Ze geven een verruimde blik op de organisatie en het draagt bij aan diverse teams."

Quote "Zij-instromers geven een verruimde blik op de organisatie" Doanh Doanh Truong, schooldirecteur

Nog meer maatregelen De gemeente trekt de komende vier jaar 24 miljoen euro uit om het lerarentekort terug te dringen. "De gemeente verruimt het parkeerbeleid. Dat is echt heel erg belangrijk. En woningen, een voorrangsregeling wordt nu opgestart", vertelt Truong.