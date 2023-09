Amsterdamprijs voor de Kunst 2023

Elk jaar wordt de prijs uitgereikt aan kunstenaars, kunstinstellingen of kunstwerken die een bijzondere bijdrage leveren aan onze stad. In de categorie Stimuleringsprijs zijn genomineerd: beeldend kunstenaar Kevin Osepa, zangeres van protestliederen Sophie Straat en het cultuurpodium Kanaal40

Als Werk van het Jaar zijn de kunstruimte No Limits! Art Castle, de film 'All You See' van filmmaakster Niki Padidar en het werk 'The Waterworks of Money' van cartograaf Carlijn Kingsma kansmakers.

De derde categorie, Bewezen Kwaliteit, kent net als de twee voorgaande jaren maar één genomineerde en daarmee een automatische winnaar. Wie dat is, wordt pas bekend gemaakt op de prijsuitreiking op 16 oktober.