Vergeten groenten op de Onvergetelijke Kookclub voor Wereld Alzheimer Dag

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. Voor Stichting Alzheimer en organisatie Resto Vanharte een reden om een extra editie van de Onvergetelijke Kookclub te organiseren. In buurthuis De Boeg in West kunnen mensen met dementie zich helemaal uitleven in de keuken.

"We beginnen met een soep van onvergetelijke groente... Nee, vergeten groenten, sorry." Organisator Jake Brussaard was even in de war, maar is trots dat hij al twee jaar meewerkt aan het concept van de Onvergetelijke Kookclub. Een middag waar mensen met dementie samenkomen en kunnen koken.

Ruim 9.000 mensen in Amsterdam hebben dementie in verschillende vormen. Voor de omgeving kan dat zwaar zijn en daarom is het zo fijn dat mensen naar de Onvergetelijke Kookclub kunnen, want het is meer dan koken alleen. Ook Jake ziet de deelnemers openbloeien: "Ik denk juist dat mensen die de stap zetten naar deze kookclub een hele fijne avond hebben."

Quote "Gezellig lekker praten, niemand die alleen is. Wat wil je nog meer?" Deelnemer Rizgar

"Ik ben blij, ik hou van koken en ik leer elke keer weer." Deelnemer Emrah heeft het erg naar zijn zin deze middag en is blij dat hij omringd is met mensen. Ook Rizgar is enthousiast: "Gezellig lekker praten, niemand die alleen is. Het is heel leuk en sociaal. Wat wil je nog meer?"

Op de website van Stichting Alzheimer Nederland vind je meer informatie over de Onvergetelijke Kookclub bij jou in de buurt.