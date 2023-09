'Ajax doet onderzoek naar Mislintat vanwege verdenking kopen speler via zakenrelatie'

Ajax start een onderzoek naar technisch directeur Sven Mislintat, omdat hij op de slotdag van de transferperiode een speler gekocht heeft via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van hemzelf, dat meldt de NOS vanavond . Ajax zelf verwijst AT5 naar de reactie die zij aan de NOS gaven. Zo waren zij 'niet op de hoogte van een aandeelhouderschap' en zullen zij 'samen met externe adviseurs het voorval nader bekijken'.

Volgens de NOS zou het gaan om een aandelentransactie in Mislintats bedrijf Matchmetrics GmbH, een commercieel datasysteem voor het scouten van voetballers. Samen met vier anderen richtte Mislintat deze onderneming op en verdeelde de aandelen gelijk. "Maar vijf weken na Mislintats start bij Ajax veranderde de status quo en werd de Ajax-directeur de grootste aandeelhouder met 35 procent."

Onderzoek van de NOS naar het Duitse handelregister laat zien dat er precies op dat moment '26 juni 2023' bij een Duits zaakwaarnemerskantoor ook aandelen in Matchmerics binnenkomen. Op diezelfde dag zou zaakwaarnemerskantoor AKA Global belangen krijgen in de onderneming van Mislintat.

Zakelijke relatie

"Het voetbalagentschap, gerund door Arthur Beck en Kermin Cerit, ziet een lening van 161.000 euro omgezet worden in 3 procent van de aandelen", aldus de NOS. En dat betekent dat zij, 'Arthur Beck en Kermin Cerit', daarmee directe zakelijke relaties van Mislintat worden.

En juist deze handelwijze botst met de corporate governance verklaring van de Amsterdamse club. Volgens die verklaring mag een directeur van Ajax namelijk geen besluiten nemen over onderwerpen waarbij deze een tegenstrijdig belang heeft.

Indien er sprake is van een mogelijk belangenconflict waar financiële gevolgen aan kleven, dient dit gemeld te worden bij de Raad van Commissarissen (RvC) voor goedkeuring. Vervolgens is de RvC verplicht naar buiten toe te verklaren hoe deze governance code is nageleefd.