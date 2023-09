Wethouder: "Rijk heeft verantwoordelijkheid als mensen straks door drukte van perron vallen"

Van der Horst is geschrokken. "We hebben een stevig gesprek gevoerd met elkaar, maar het is nog niet van tafel." Ze zegt dat het Rijk inhoudelijk nog steeds achter de plannen staat, maar dat het volgende kabinet zal moeten besluiten of er opnieuw geld voor beschikbaar kan komen.

Ze zegt niet bij de pakken neer te gaan zitten. "We moeten volhouden en weer volop de lobby in. Er wordt gedaan alsof dit een Amsterdams project is, maar dat is niet zo. Als het spoor hier vastloopt, kan het hele land hiervan last hebben en ook de internationale treinen."

Het vergroten van het metronet heeft uiteindelijk als doel om meer ruimte op het treinspoor te creëren en toegang te ontsluiten tot gebieden waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Van der Horst gelooft dat het Rijk het belang van het vergroten van de infrastructuur ook inziet. "Het kan natuurlijk niet dat er straks zoveel mensen tegelijkertijd in een treinn willen dat mensen van het perron vallen. Het Rijk heeft hier een verantwoordelijkheid in."