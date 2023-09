Steijn sprak nog niet met Mislintat sinds rel, wel met Sosa: "Gezegd dat hij een prima speler is"

Dat Ajax zich op dit moment in een mediastorm bevindt door de slechte prestaties op het veld en de bestuurlijke chaos in de top, leidt af, geeft trainer Maurice Steijn toe. Toch hoopt hij morgen tegen de verwachting in 'een goede wedstrijd op de mat te leggen': "Lef tonen, plezier hebben in wat ze doen, dat verdient het publiek."

Met een nieuwe trainer en bijna volledig omgegooide selectie is Ajax het nieuwe seizoen dramatisch begonnen. De start van de competitie - met 5 punten in de eerste vier duels - is de slechtste in 59 jaar. Daarmee staat de positie van technisch directeur Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn nu al onder druk.

Met name Mislintat ligt onder vuur. Zeker nadat gisteravond duidelijk werd dat hij op laatste dag van de transfermarkt mogelijk schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling toen linksback Borna Sosa via een zakenrelatie werd gekocht. Die handelwijze botst met de corporate governanceverklaring van de Amsterdamse club. Volgens die verklaring mag een directeur van Ajax geen besluiten nemen over onderwerpen waarbij hij zelf een belang heeft.

Sinds het nieuws over Mislintat naar buiten kwam, wisselde Steijn nog geen woord met de technisch directeur. Sosa nam hij als enige speler in de selectie wel even apart. "Dat vond ik belangrijker", zegt Steijn op de persconferentie in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Marseille. "Ik vind het belangrijk dat hij er goed inzit en heb gezegd dat wij hem een prima speler vinden. Dat is waar het om gaat."

Volgens Steijn is Sosa niet van de leg geraakt door het nieuws. "Hij deed er rustig onder. Het is ook wel echt een ervaren proef - hij gaat ook gewoon spelen - maar het doet wel iets met je."

Met Mislintat sprak Steijn dus nog niet. "Wij spreken elkaar normaal gesproken dagelijks, hij was wat later op de toekomst, toen was ik al met de training begonnen", vertelt Steijn, die kort daarna alweer naar de Arena verkaste voor de persconferentie.

"Voor mij leidt het allemaal af. Dat geldt ook voor de spelers. Je bent bezig in een moeilijke periode waarin je zwaar onder de maat presteert, dan moet je die wonden gaan likken. Het is aan mij en mijn staf de taak om daarin zelf de rust te bewaren."

Niemand in Amsterdam lijkt er nog vanuit te gaan, maar toch hoopt Steijn dat zijn elftal morgenavond kan verrassen tegen Marseille. Wij moeten ons klaarmaken voor de wedstrijd van morgen, dat is het allerbelangrijkste. Wij zijn Ajax, we willen in een kolkende arena een goede wedstrijd op de mat leggen. Lef tonen, plezier hebben in wat ze doen, dat verdient het publiek."