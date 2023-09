Fotograaf Erwin Olaf (64) overleden

Fotograaf Erwin Olaf is woensdagochtend op 64-jarige leeftijd onverwachts overleden. Olaf had al enige tijd een longziekte en kreeg enkele weken geleden nog een longtransplantatie.

Olaf heeft een studio in de Rivierenbuurt. Hij was een toonaangevende fotograaf wiens werk ook in buitenlandse musea en galerieën heeft gehangen. Olaf maakte onder meer foto's van de dansers van het Nationale Ballet: een van zijn series laat uitvergrotingen zien van typische details uit de choreografieën van Hans van Manen. Ook maakte hij regelmatig zelfportretten.

Vijf jaar geleden schonk Olaf bijna vijfhonderd van zijn werken aan het Rijksmuseum, waaronder 412 foto's, 7 video's, tijdschriften en boeken.

Onderscheidingen

In maart dit jaar kreeg hij van de koning de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap. In 2019 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, vanwege zijn werk en zijn inzet voor de voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Burgemeester Halsema speldde hem die onderscheiding op in het Rijksmuseum.