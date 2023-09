Hennep in je huis: Isoleert beter en goed voor het klimaat

Vanaf 2025 zal 20% van de woningen in de Metropoolregio Amsterdam moeten worden gemaakt met biobased materialen. Zoals hout, zeewier en hennep. In het nieuwe Innovatie Paviljoen Marineterrein zijn ze dit aan het uittesten voor de gemeente. En dat is hard nodig. Projectleider Marlies Veld vertelt aan Bouw Woon Leef waarom dit project zo belangrijk is.

Marlies Veld - Programmamanager het Paviljoen - AT5

Officiële opening van het Paviljoen Donderdag 28 september zal wethouder Van Dantzig (Woningbouw) het Innovatie Paviljoen Marineterrein openen. In het Paviljoen zal er veel te zien zijn, zoals het testen van zeewier en hennep als bouwmateriaal. Het gebruiken van biobased materialen kan bouwen sneller en goedkoper maken. En dat is, juist nu, erg belangrijk. Vandaag sprak Van Dantzig nog in een brief aan de gemeenteraad van een 'forse tegenwind' in de woningbouwsector. Het aantal woningen dat dit jaar in aanbouw wordt genomen ligt namelijk een stuk lager dan de doelstelling van de gemeente. Dat er minder gebouwd wordt komt volgens hem onder andere door de hoge bouwkosten en problemen bij de financiering.

Lagere bouwkosten Biobased bouwen zou bij deze problemen kunnen helpen. De aanname dat biobased bouwen een stuk duurder is dan traditioneel bouwen, is namelijk niet correct. De nieuwe materialen lijken alleen op het eerste gezicht een stuk meer geld te kosten. Maar Veld verklaart dat dit afhankelijk is van de periode waarover je de kosten bekijkt. "Als je ook kijkt naar de CO₂ kosten die mee moeten worden genomen in de bouw, dan kom je op een heel ander prijskaartje uit."

Meer onderzoek naar biobased bouwmaterialen Naast het bestaande onderzoek naar bouwen met bijvoorbeeld hout, is er is nog veel meer uit te vinden over bouwen met natuurlijke materialen. Het Paviljoen doet hier onderzoek naar vertelt Veld. "Met het Paviljoen bieden wij een testlocatie voor innovatieve ondernemers om hun producten naar een volgende fase te brengen." Gedurende een jaar biedt het Innovatie Paviljoen producenten een kans om de mogelijkheden van biobased bouwmaterialen te demonstreren en te testen. Dit vormt een eerste stap richting grootschalige toepassing van deze duurzame technologieën in de bouwsector.

Het Innovatie Paviljoen Marineterrein -

Gevel doorsnee het Paviljoen Innovatie Paviljoen Marineterrrein Volgende

Quote "Het Paviljoen biedt een testlocatie voor innovatieve ondernemers" Marlies Veld - Projectleider

Er worden de komende tijd verschillende nieuwe biobased producten onder de loep genomen in het Paviljoen. Zo wordt er gebruik gemaakt van landbouwvezelplaten en zeewierpanelen. Dit zou in de toekomst OSB- en gipsplaten kunnen vervangen. Ook zitten er nestkasten in de gevel van het Paviljoen verwerkt. Verder heeft het dak een modulair en duurzaam systeem van zonnepanelen, warmtepompen en een groendaklaag.

Voordelen van biobased bouwen Waar biobased bouwen vaak nog wat onwennig klinkt, zijn de voordelen veelbelovend. Zo zorgt de huidige traditionele manier van bouwen voor de nodige uitstoot van CO₂ en stikstof. Bouwen met biobased materialen daarentegen houdt de CO₂ juist vast in het gebouw. Daarbij lijkt het wonen in een biobased huis veel gezonder te zijn en net zo veilig als een 'normaal' huis. Het biobased materiaal reguleert de temperatuur en luchtvochtigheid op een natuurlijke manier. Ook is zeewier als bouwmateriaal vrijwel niet brandbaar en goed bestand tegen schimmel. Veld roept Amsterdammers, met bijvoorbeeld isolatie- of verbouwplannen, op om zelf een kijkje te komen nemen bij het Paviljoen en meer te leren over bouwen en isoleren met natuurlijke materialen.

Quote "Er zijn veel dingen in beweging, maar we zijn er nog niet" Marlies Veld - Projectleider

Toekomst perspectief Veld legt uit dat er nog veel moet veranderen voordat biobased bouwen meer kan worden toegepast. “Het huidige bouwsysteem is logischerwijs ingericht rondom traditioneel bouwen. Denk hierbij aan bestemmingsplannen en brandeisen. Die zijn nu nog niet allemaal ingericht op biobased bouwen.” Het Paviljoen draagt bij aan het versnellen van dit proces. Naast het testen met biobased materialen en andere vernieuwende systemen, onderzoekt het innovatieteam van de gemeente wat de invloed van bestaande bouw- en vergunningsprocessen op biobased bouwen is. “Er zijn veel dingen in beweging, maar we zijn er nog niet.”

