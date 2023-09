Teleurgestelde Ajax-leden op de Toekomst: "Wegwezen ermee"

De leden van Ajax hebben vanavond op de Toekomst vergaderd over de benoeming van een nieuwe bestuursraad. AT5 sprak een aantal van hen, die zeer teleurgesteld zijn over de situatie bij de club op dit moment.

Een van hen, Joop Leeuwendaal, vertelde dat het hem zeer deed. "Ik ben al 25 jaar jeugdleider bij Ajax F1. Ik ben de zanger van het Ajax-clublied. Ik kom al 62 jaar bij Ajax, misschien wel langer. Ik word 67." Hij zei Ajax-gevoel te hebben. "Daar ben ik trots op. Ik doe alles voor de club als vrijwilliger, maar er zijn ook mensen die willen geld verdienen. Schandalig. Wegwezen ermee."

Hij vindt dat de Raad van Commissarissen (RVC) weg moet. "Die hebben toch niet gefunctioneerd? Ajax is geen bedrijfsleven. Ajax is emotie, dat is voetbal en een beursgenoteerd bedrijf."

Ook andere Ajax-leden reageerden teleurgesteld. "Wat nu gebeurt, daar zijn geen woorden voor", vond een van hen. "Dit is extreem. En waarom? Omdat er niks meer van Ajax is overgebleven."

De nieuwe bestuursraad vertegenwoordigt de 800 leden van Ajax in de aandeelhoudersvergaderingen. De bestuursraad is een invloedrijk orgaan binnen de club