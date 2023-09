Festivalorganisatoren van 'gefrustreerd' tot 'afwachtend' over heroverweging evenementen

Festivalorganisatoren zitten in 'onzekerheid' en 'frustratie' terwijl zij wachten op het besluit van de gemeente over de festivalagenda dat naar verwachting komende weken zal worden genomen. Burgemeester Halsema liet woensdag weten dat de evenementenkalender voor 2024 nog eens goed onder de loep wordt genomen. Halsema wil meer zekerheid dat de veiligheid op festivals in de stad gewaarborgd is. Aanleiding is het tragische steekincident op festival Solid Grooves.

De steekpartij, waarbij de 21-jarige Jimmy Schepers overleed, lijkt de gemeente te hebben wakker geschud. Het onderzoek naar het voorval is nog in volle gang, zo bevestigt Jasper Groossen, woordvoerder van Solid Grooves. "We zijn in goed overleg met de gemeente en verlenen volledige medewerking." De gemeente wil de veiligheid op festivals in de stad te waarborgen en stelt het vaststellen van de evenementenkalender 2024 daarom 'enkele weken' uit. "Als gemeente moeten wij zeker weten dat we onze zorgplicht ten aanzien van de jongeren goed kunnen naleven." Daarop vult Halsema aan: "Ik vind het op dit moment niet verantwoord om het huidige aantal grote evenementen zoals die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, in 2024 zonder meer, mogelijk te maken. We kijken daarnaar." Veiligheid ADE laat weten de 'bezorgdheid' van de burgemeester, 'zoals zij die heeft geuit in de gemeenteraad' te begrijpen. Daarnaast benadrukt de organisator een nauwe samenwerking te hebben met de gemeente, die tot nu toe altijd goed verloopt. ADE laat weten 'vertrouwen te hebben in een veilige editie' en benadrukt tegelijkertijd 'dat incidenten nooit uitgesloten kunnen worden'.

De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) gaf op de avond na de uitspraken van Halsema een schriftelijke reactie aan AT5. Daarin benadrukte de VVEM dat het 'voor evenementorganisatoren heel duidelijk is dat er altijd goed gekeken wordt naar de veiligheid.' VVEM: "We weten samen, als vergunningverlener en vergunninghouder, dat er altijd iets kan gebeuren wat niet voorzien is, maar hebben dan een staande veiligheidsorganisatie die daar zo goed mogelijk mee omgaat." Daarbij benadrukt de vereniging dat 'het toetsen op veiligheid niet te verwarren is met een methode die gezocht wordt om het aantal evenementen te beperken.' Het nieuws viel voor Milkshake Festival organisator Marieke Samallo niet rauw op haar dak. "Ik had het wel al in de media zien langskomen en dacht gisteren 'oh we gaan weer in conclaaf'. Ik kan beamen dat er altijd rekening wordt gehouden met de veiligheid van de bezoekers op ons festival", vertelt zij. "Sinds vorig jaar zetten we ook meer in op personeel die op het terrein zelf alert zijn en vragen of je je wel goed voelt. Zij zorgen dan dat er goed contact is tussen het publiek en EHBO en beveiligers."

Quote "Dat ons nu boven het hoofd wordt gehouden dat er geen grote festivals zouden mogen plaatsvinden is belachelijk" Daniel van Drunen - eigenaar Chasing the Hihat

Halsema benadrukte woensdag ook dat er aan de sector geen toezegging is gedaan over het kopiëren van de evenementenkalender van 2023 naar volgend jaar. En dat is een bittere pil voor grote festivalorganisatoren, die bovendien voor 1 oktober hun vergunningsaanvraag moeten indienen. Loting "In 2023 werd er voor het eerst gekozen om onder festivals te loten en dat ging mis", haalt Van Drunen, mede-eigenaar van Chasing the Hihat, aan. Daarna beloofden ambtenaren volgens hem dat de vastgestelde kalender van 2023 voor 2024 en 2025 zou worden herhaald, waarbij er wel ruimte moest blijven voor nieuwe festivals. Volgens Samallo is het lotingssysteem op zichzelf voor festivalondernemers lastig te hanteren. "Je kunt dan alleen mensen aannemen op basis van projectbasis en je kunt geen vaste contracten aanbieden voor het team, daar maak ik me dan wel weer zorgen over", vertelt Samallo. 'Gefrustreerd' "We moeten wel opschieten met dat vergunningstraject, vooral nu het om een lotingssysteem gaat", laat Samallo weten. Voor nu wacht ze de uitspraak van de gemeente af. "Ik ga mij er nu nog niet heel druk om maken, dat kon ik vroeger niet, maar nu wel." Van Drunen is vooral 'heel erg gefrustreerd'. "Dat ons nu boven het hoofd wordt gehouden dat er geen grote festivals zouden mogen plaatsvinden is belachelijk. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is bij Solid Grooves, maar als branche investeren we juist in veiligheid. Er wordt ten onrechte een beeld geschept dat grote festivals hun veiligheid niet op orde zouden hebben."