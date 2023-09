Liveblog: 12 Marseille-supporters aangehouden, politie spreekt van 'beheersbare situatie'

Ook voor Centraal Station, een van de plekken in de stad die zijn aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, staan meerdere politiebusjes opgesteld. De agenten staan ook in het metrostation. Volgens de politie kunnen ze zo in de gaten houden waar plukjes Marseille-supporters zich naartoe bewegen. Ook de metrolijnen in de stad zijn aangemerkt als veiligheidsrisicogebied.