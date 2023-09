Niki Padidar, No Limits! Art Castle en Carlijn Kingma genomineerd voor Amsterdamprijs

Op 16 oktober wordt de Amsterdamprijs voor de Kunst weer uitgereikt. We laten je kennis maken met de genomineerden in de categorie 'Werk van het Jaar.' Dit jaar zijn kunstcollectief No Limits! Art Castle, de film All You See van filmmaakster Niki Padidar en het werk The Waterworks of Money van Carlijn Kingma de kanshebbers.

AT5

Eén van de genomineerden is het kunstcollectief No Limits! Art Castle. Het collectief is gevestigd in SEXYLAND World in Noord. No Limits! Art Castle vertegenwoordigt een kunstwereld zonder grenzen.

Quote "We werken samen met dakloze, sekswerkende en queer kunstenars" Jan Hoek, oprichter No Limits! Art Castle

Volgens oprichter Jan Hoek is het van belang dat er in de collectie ruimte is voor kunstenaars die in de kunstwereld worden vergeten of onzichtbaar zijn. "We werken samen met kunstenaars die neurodivers zijn, dus het down syndroom hebben. Maar ook met daklozen, sekswerkers en met queer kunstenaars. En zo proberen we eigenlijk de hele tijd te kijken welke geluiden nog missen in de kunstwereld."

All You See "Wat nou als je wakker wordt en niet meer wordt gezien, maar wel wordt bekeken?" Deze vraag onderzoekt regisseur Niki Padidar in haar film All You See. In het werk wordt een universeel verhaal verteld over de vooroordelen en misverstanden waar nieuwkomers mee te maken krijgen. Zelf kwam Padidar toen ze 7 jaar oud was uit Iran aan in Nederland. "Het was midden in de nacht en we kwamen hier in Ganzenhoef aan. We komen uit een hele warme en fijne omgeving. Ik kan me deze metrobanen herinneren en heel veel donkerte en kou."

All You See - Niki Padidar

Quote "Wat nou als je wakker wordt en niet meer wordt gezien, maar wel wordt bekeken? Niki Padidar, regisseur All You See

Padidar baseerde de film op haar eigen ervaring en gaat in gesprek met vier nieuwkomers. "De vier meisjes van 6 tot 55 jaar komen overal vandaan: Engeland, Iran, Somalië en Oekraïne. Zij zijn nieuw in Nederland en wat doet de blik van een ander met hen."

The Waterworks of Money Met het kunstwerk The Waterworks of Money legt Carlijn Kingma de werking van het geldstelsel bloot. Het grafische werk toont een enorm bouwwerk met kenmerken van zowel een kathedraal als een fabriek. Maar er schuilt meer achter het bouwwerk. "Ik breng niet de huizen en wegen in kaart, maar de onzichtbare architectuur van het geldstelsel". En dat is van groot belang vertelt Kingma. "Op dit moment draagt de architectuur van het geldstelsel bij aan de grote problemen van onze samenleving. Het vergroot ongelijkheid en het draagt bij aan een niet duurzame economie." Met haar werk probeert ze dit onder de aandacht te brengen.

Carlijn Kingma - AT5

Bekendmaking winnaars De winnaar van de Amsterdamprijs 2023 wordt op 16 oktober bekend gemaakt.