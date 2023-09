Politie maakt zich grote zorgen over explosiegolf in de stad, opleiding trambestuurder blijkt nog niet zo makkelijk, ook voor voormalig gemeenteraadslid Guido Frankfurther en Schiffmachers willen beeld voor uit hun huis weggevoerde joden. Dat en meer in het AT5 Nieuws van donderdag 21 september, gepresenteerd door Quirien Euwe.