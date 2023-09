Armoede begint jong, De Kids van A'dam en Grip op je Money genomineerd voor Omarmprijs

De Omarmprijs beloont initiatieven die zich inzetten tegen kansenongelijkheid en armoede. De uitreiking vindt plaats in Podium Mozaïek op 17 oktober. Vandaag presenteren we de genomineerden in de categorie: gelijke kansen voor kinderen en jongeren.

AT5

De Kids van Amsterdam is sinds kort gevestigd in het Tropenmuseum. Kinderen en jongeren komen hier bij elkaar om zich te ontwikkelen in dans, theater en muziek. De 12-jarige Gene is één van de Kids van Amsterdam en volgt sinds zijn vierde verschillende lessen. "Ik begon met peuter-kleuterdans en vond het leuk om lekker te dansen en even vrij te zijn. Ik word er heel vrolijk van. Mijn lichaam komt helemaal in beweging."

Quote "Ik vind het leuk om lekker te dansen en even vrij te zijn" Gene, deelnemer Kids van Amsterdam

Ook biedt Kids van Amsterdam een veilige plek aan kinderen die na school bijvoorbeeld niet naar huis kunnen. "Tijdens kringgesprekken kunnen kinderen kwijt hoe ze zich voelen en we kijken of we ze kunnen helpen met hun thuissituatie", vertelt voorlichter Serena. "Ook leren we dat je moet sparen en je spullen achter je kont moet opruimen. Het is meer dan de lessen die we geven."

Gene, deelnemer Kids van Amsterdam - AT5

Grip op je Money Volgens het Nibud heeft 1 op de 5 jongeren van 18 tot 26 jaar te maken met ernstige betalingsproblemen. Dit komt doordat ze onder andere moeite hebben met het bijhouden van hun administratie en spullen kopen waar ze geen geld voor hebben. En dat levert stress op. Grip op je Money is een organisatie die jongeren helpt om hun geldzaken op een rijtje te krijgen. "We ondersteunen verschillende doelgroepen", vertelt Ana Claudia van Meeuwen, coördinator van Grip op je Money. "Zo helpen we 17-jarigen naar de overgang van 18 jaar. We doen ook een maatjes project waar jongeren aan gekoppeld kunnen worden voor een langere periode."

Daphne, deelnemer Grip op je money - AT5

Daphne is één van de jongeren die financieel in de knel kwam. "Ik was net afgestudeerd en ik dacht dat ik heel snel werk zou vinden, maar dat was niet zo", vertelt Daphne. "Mijn maatje heeft mij laten zien hoe ik gemakkelijk met Excel kan werken en financiën daarin kan bijhouden."

Quote "Financiële rust geeft je ruimte om te focussen op andere dingen die belangrijk zijn in het leven" Daphne. deelnemer Grip op je Money

Nu heeft Daphne financiële rust. "Dat is heel erg fijn. Het geeft je ruimte om te focussen op andere dingen die belangrijk zijn in het leven", vertelt Daphne blij.

Armoede begint Jong Reggie Hoogvliets heeft verschillende initiatieven opgezet om armoede bij jongeren tegen te gaan. Zo leert hij jongeren koken met voordelige producten. "Ik heb gemerkt dat teveel jongeren soms niet uitkomen met hun geld en dan met hun laatste geld eten gaan kopen op straat. Als ze leren om geld te besparen kunnen ze gemakkelijker een paar dagen vooruit."

Quote "Als ze leren om geld te besparen kunnen ze gemakkelijker een paar dagen vooruit" Reggie Hoogvliets, Armoede begint Jong

Reggie en Bumbah - AT5

In de keuken leert Bambah hoe hij een lekkere bami kan bereiden. "Het laatste jaar bestel ik wel veel eten, maar dan zijn dit soort dingen wel handig als je op jezelf gaat wonen." Reggie geeft goeie tips en laat ook zien hoe het anders kan. Dat vind ik leuk", vertelt Bambah.