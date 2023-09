Laatste deel Spaklerweg wordt nu ook vernieuwd

Het Verkeer is terug op de Spaklerweg, waar de laatste fase van de herinrichting van start is gegaan. Het vroegere industrieterrein Overamstel transformeert in een woon- en werkbuurt. Daarom moet ook de Spaklerweg worden aangepakt. Het gedeelte tussen de Amstelstroomlaan en de Van Marwijk Kooystraat was nog niet vernieuwd en wordt nu aangepakt.

AT5

In mei dit jaar waren de werkzaamheden aan de Spaklerweg grotendeels afgerond. De weg heeft een nieuwe inrichting gekregen alleen het laatste stuk, tussen de Amstelstroomlaan en de Van Marwijk Kooystraat was nog niet gedaan.



"Tijdens die werkzaamheden wisten we al wel dat dit gedeelte van de Spaklerweg ook nog vernieuwd moest worden. En we kunnen nu eerder beginnen dan verwacht'', legt omgevingsmanager Sammy Schoondermark uit.



''We gaan de weg hier aanpakken zodat het aansluit op de rest van Spaklerweg'', aldus Schoondermark. En dat betekent dat de groene middenberm wordt doorgetrokken en de rijbanen worden versmald. Verder komt er bij de kruising met de Daniël Goedkoopstraat een voorrangskruispunt net zoals bij de Welnastraat en de Amstelbeststraat.

Quote ''Respect voor de mannen die door weer en wind werken'' voorbijganger

AT5

Op de dag van de opnames komt de regen met bakken uit de hemel. Maar weer of geen weer, werkzaamheden gaan altijd door. Voorbijgangers uiten hun respect voor de werkmannen. ''Door weer en wind staan ze daar, respect'', vertelt één van hen. ''En dan beginnen ze ook nog eens heel vroeg''', voegt een ander hier aan toe. Zelf zijn de mannen er nuchter onder en gaan gewoon door met werken. "We zijn het eigenlijk een beetje gewend, maar we hebben wel liever een zonnetje en 22 graden.''

Werkzaamheden Spaklerweg - AT5

Omleidingen De Spaklerweg is afgesloten vanaf de Van Marwijk Kooystraat tot aan de Amstelstroomlaan. Bestemmingsverkeer kan omrijden via de Willem Fenengastraat en doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Joan Muyskenweg en de Amstelstroomlaan. Voetgangers en fietsers kunnen er wel gewoon langs. De werkzaamheden duren tot december 2023 en daarna is de gehele herinrichting van de Spaklerweg klaar.