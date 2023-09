Taylor na gelijkspel tegen Marseille: "Die 3-3 ging misschien iets te makkelijk"

Ondanks drie goals wist Ajax gisteravond in eigen huis niet te winnen van Olympique Marseille. Doordat Ajax verzuimde om de wedstrijd in het slot te gooien, konden de Fransen tien minuten voor tijd nog langszij komen. Toch had het volgens middenvelder Kenneth Taylor ook heel anders kunnen aflopen. "Het was wel echt op en neer."

Het getergde Ajax had voor het eerst dit seizoen wat lucht en speelde de schroom van zich af. De Amsterdammers wisten op 2-0 voorsprong te komen, maar zagen dat voordeel niet veel later verdampen.

"We kwamen 2-0 voor en dan staat het ineens 2-2. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat kwam", blikt Taylor na de wedstrijd terug. "Toen de 2-1 viel, denk ik dat wij daarna echt slecht speelden, en dat die 2-2 er gewoon aan zat te komen. Ik weet nu niet zo snel waar het aan ligt."

Op de vraag of de middenvelder uiteindelijk tevreden is met het gelijkspel antwoordt hij dat hij liever met 3-2 had gewonnen. "Het was wel echt op en neer. Ik denk dat we ook de 4-2 konden maken. Dan scoren zij de 3-3 en ik denk wel dat die iets te makkelijk ging."