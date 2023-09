Heen en Weer #3: Kleine boodschappen, lage drempels

Anna Uitenbogaard is al in de 80 en kan vanwege een ongeluk vorig jaar in Frankrijk niet meer goed en lang lopen. Het is dé reden dat ze een beroep doet op de dienst van Heen en Weer Centrum. Chauffeur Augy brengt haar van de Zwanenburgwal waar ze woont, naar de Kalvertoren voor een kleine boodschap. Een uurtje later haalt ze haar alweer op. "Het is echt uitkomst voor mij", vertelt Uitenbogaard. "Ik moet even een dekbedovertrek ruilen bij de Hema, en in de tussentijd doe ik nog wat andere klusjes tot ik opgehaald wordt. Ik vind dit heerlijk zo met de Canta."